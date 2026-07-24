Китай відповів на санкції ЄС експортними обмеженнями проти 14 європейських компаній

Під обмеження потрапив Rheinmetall.

Китай запровадив експортний контроль проти 14 європейських компаній, серед яких німецький оборонний гігант Rheinmetall. Пекін назвав це відповіддю на санкції ЄС проти китайських компаній.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою Міністерства торгівлі Китаю від 24 липня, експорт товарів подвійного призначення для цих 14 компаній буде негайно заборонено, а передача таких товарів закордонними групами також забороняється. У виняткових випадках для експорту знадобиться спеціальний дозвіл. Речник відомства назвав 21-й пакет санкцій ЄС "обурливим" і підтвердив, що ці заходи є прямою відповіддю на нього.

Окрім Rheinmetall, під обмеження потрапили Lafert, Garnet, Sindlhauser Materials, Antraco Chemie-Handelsgesellschaft, InPACT, III-V Lab, Cavok UAS, Vigo Photonics, Politechnika Wroclawska, IHC Merwede Holding, TATRA TRUCKS, Opticoelectron Group та Ekspla UAB. Частина з них має філії або дочірні компанії в Китаї.

Економічні наслідки для Rheinmetall можуть бути обмеженими: гендиректор Армін Паппергер торік повідомляв, що частка китайських комплектувальних у виробництві компанії становить близько 1%. У Єврокомісії заявили, що оцінюють заходи Пекіна та координуватимуть дії з державами ЄС і постраждалими компаніями.