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ЄС ввів санкції проти переговірника путіна Мединського

24 липня 2026, 09:08
ЄС ввів санкції проти переговірника путіна Мединського
У Брюсселі назвали його одним із ключових провідників кремлівської пропаганди.

Європейський Союз запровадив санкції проти помічника главикремля путіна Володимира Мединського, який очолював російську делегацію на переговорах з Україною. Обмеження увійшли до 21-го пакета санкцій ЄС проти росії.

Про це повідомила пресслужба Європейського Союзу.

У Брюсселі наголосили, що Мединський є однією з центральних фігур державної пропаганди рф.

"Він є центральною фігурою урядової пропаганди. Він є автором підручників, які представляють Україну як частину "русского мира", підтримував так звану "спеціальну військову операцію" та заперечував викрадення українських дітей росією", – йдеться в обґрунтуванні санкцій.

У ЄС зазначають, що Мединський підтримує політику та дії, які підривають суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України, а також сприяє інформаційним маніпуляціям, що перешкоджають роботі міжнародних організацій.

Крім Мединського, до нового санкційного списку внесли президента Федерації спортивної боротьби росії Михайла Маміашвілі та президента Олімпійського комітету фр Станіслава Позднякова.

Володимир Мединський є давнім помічником путіна та одним з ідеологів кремлівської історичної політики. У 2025 році він очолював російську делегацію на переговорах з Україною в Туреччині.

Нагадаємо, що у четвер посли країн ЄС схвалили 21-й пакет санкцій проти москви.

 
РосіясанкціїЄвросоюз

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