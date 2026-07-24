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Зеленський наступного тижня зустрінеться з Трампом у США

24 липня 2026, 08:29
Зеленський наступного тижня зустрінеться з Трампом у США
Фото з сайту Президента України
Зустріч президентів України та США може відбутися 28 липня.

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом під час візиту до Сполучених Штатів, запланованого на наступний тиждень.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на джерела в дипломатичних колах.

За інформацією співрозмовників видання, зустріч Зеленського і Трампа може відбутися 28 липня.

Також під час візиту президент України планує взяти участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розглядав можливість дипломатичної поїздки до США наприкінці липня. У разі зміни планів також обговорювався варіант, за якого українську делегацію очолить інший високопосадовець.

 
Дональд ТрампВолодимир Зеленськийзустріч

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