Дрони атакували Санкт-Петербург: спалахнула пожежа на складі Wildberries

російська влада заявила про нібито збиття 50 дронів.

У ніч на 24 липня безпілотники атакували Санкт-Петербург і Тверську область РФ. Однією з цілей став логістичний комплекс Wildberries у Ленінградській області, де після удару виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляють російські медіа.

Близько 02:30 у мережі почали з'являтися повідомлення про вибухи в Твері та області. Очевидці зафіксували пожежу, а OSINT-аналітики припустили, що під удар міг потрапити один зі складів Wildberries. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Приблизно за годину дрони досягли околиць Санкт-Петербурга. У мережі опублікували відео атаки на складський комплекс Wildberries, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

За даними російських Telegram-каналів, йдеться про логістичний центр Wildberries у селі Новосаратівка Всеволожського району Ленінградської області. Хоча він розташований за межами Санкт-Петербурга, його вважають одним із ключових складів компанії для міста.

Також повідомляється про атаку на промислову зону Уткіна Заводь, де розташовані кілька великих логістичних комплексів, зокрема об'єкти Wildberries.

Місцева влада офіційно не коментувала пожежу. Водночас губернатор Ленінградської області заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили 50 безпілотників над регіоном, не згадавши про наслідки атаки на складські об'єкти.

Раніше ми писали, що українські безпілотники протягом останнього тижня атакували кілька складських комплексів російського маркетплейсу Wildberries. За попередніми оцінками, пошкоджено або знищено об’єкти загальною площею близько 552 тисяч квадратних метрів, що становить майже 10% від усіх логістичних потужностей компанії.