Польща хоче стати майданчиком для виробництва ракет до Patriot

Це дозволить забезпечити безпечний випуск одного з найбільш затребуваних видів озброєння.

Польща запропонувала Сполученим Штатам створити тристороннє виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot за участю України. Як майданчик для випуску боєприпасів Варшава пропонує власну територію.

Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька під час візиту до Вашингтона, повідомляє PAP.

За її словами, польська сторона запропонувала формат співпраці між США, Україною та Польщею, щоб врахувати занепокоєння Вашингтона щодо безпеки виробництва.

"Ідея полягає в тому, щоб це виробництво здійснювалося в безпечному місці. Саме тому ми запропонували тристоронню співпрацю між США, Україною та Польщею", – сказала Собковяк-Чарнецька.

Вона пояснила, що ініціатива стала відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа, який під час саміту НАТО допустив можливість виробництва компонентів для систем Patriot у співпраці з Україною.

У Варшаві наголошують, що ракети-перехоплювачі для Patriot нині є одним із найбільш затребуваних видів озброєння у світі, тому Польща прагне долучитися до їхнього виробництва та зміцнити оборонну співпрацю зі США й Україною.

Раніше Зеленський оголосив, що Україна вироблятиме перехоплювачі для Patriot разом із Raytheon.