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Україна вироблятиме перехоплювачі для Patriot разом із Raytheon – Зеленський

23 липня 2026, 20:15
Україна вироблятиме перехоплювачі для Patriot разом із Raytheon – Зеленський
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Зеленський зазначив, що Україна та Raytheon готові вийти на новий рівень партнерства.

Україна спільно з американською компанією Raytheon вироблятиме перехоплювачі для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з віцепрезидентом компанії Джозефом Деантоною.

За словами глави держави, сторони домовилися поглибити співпрацю у сфері протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що Україна та Raytheon готові вийти на новий рівень партнерства, який передбачає спільне виробництво одних із найважливіших засобів ППО – ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot.

Президент також нагадав, що це питання обговорювалося з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в Анкарі, і наголосив, що зараз настав час реалізовувати ці домовленості.

Окрім цього, під час переговорів сторони обговорили й інші напрями співпраці у сфері ненаступального військового обладнання. Над реалізацією домовленостей продовжать працювати урядові структури та приватні компанії.

Напередодні Raytheon підтвердила, що веде консультації з урядом США та Україною щодо можливого ліцензованого виробництва ракет-перехоплювачів Patriot в Україні. Наразі сторони оцінюють різні формати співпраці – від виготовлення окремих компонентів до повного складання готових виробів.

ППОPatriotВолодимир ЗеленськийRaytheon

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