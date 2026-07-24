Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна до США у вересні

Однією з головних тем переговорів, за словами глави Білогодому, стане розвиток штучного інтелекту.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що голова Китаю Сі Цзіньпін здійснить офіційний візит до США 24 вересня. Однією з ключових тем майбутніх переговорів стане співпраця у сфері штучного інтелекту.

Про це йдеться в матеріалі агенції Reuters.

За словами Трампа, питання розвитку штучного інтелекту він уже обговорював із китайським лідером під час свого візиту до Пекіна, а у Вашингтоні сторони планують повернутися до цієї теми.

"Президент Сі приїжджає 24 вересня. Ми говорили про штучний інтелект, коли я був у Пекіні, і обговоримо це знову", – сказав Трамп.

Очікується, що вереснева зустріч стане продовженням переговорів, які лідери розпочали під час візиту президента США до Китаю на початку року. Саме тоді Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім.

Підготовка до саміту вже триває. Напередодні державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї обговорили можливі напрями співпраці, щоб закласти основу для, як висловилися у Вашингтоні, "дуже позитивного візиту".