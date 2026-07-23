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Нові санкції ЄС проти росії: що увійшло до 21-го пакета

23 липня 2026, 21:43
Нові санкції ЄС проти росії: що увійшло до 21-го пакета
Нові обмеження зачепили понад 250 людей і компаній та тіньовий нафтовий флот.

Країни ЄС затвердили 21-й пакет санкцій проти росії після кількох тижнів складних переговорів. Згоди досягли після того, як Греція зняла своє вето в обмін на виняток, який дозволяє перевозити російський СПГ до країн поза межами ЄС за окремими контрактами.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

До нового пакета увійшли заходи щодо російських банків, криптовалютних і нафтових торговельних платформ, додаткові обмеження щодо тіньового флоту, а також понад 250 осіб і компаній, яких у ЄС вважають причетними до підтримки війни або обходу санкцій. Цінову стелю на російську нафту залишено на рівні $44 за барель ще на 12 місяців – це завадить росії отримувати додаткові прибутки від коливання світових цін.

Під час переговорів з проєкту вилучили або пом'якшили низку положень. Зокрема, не запровадили обмеження на імпорт окремих російських рибних продуктів, відмовилися від включення до санкційного списку патріарха Кирила та засновника "Лукойлу" Вагіта Алекперова, а пропозицію щодо заборони в'їзду до Шенгенської зони російським військовим звели до наміру продовжити роботу над механізмом її практичного застосування.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала ухвалення пакета, заявивши, що він посилить економічний тиск на кремль і обмежить його можливості фінансувати війну.

санкціі проти росіїСПГТіньовий флот рф

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