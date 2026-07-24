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Єврокомісія звинувачує TikTok у порушенні правил захисту дітей

24 липня 2026, 14:31
Єврокомісія звинувачує TikTok у порушенні правил захисту дітей
Фото: з вільних джерел
Акаунти неповнолітніх у TikTok не відповідають вимогам європейського цифрового законодавства щодо безпеки дітей.

Європейська комісія повідомила TikTok про попередні висновки, згідно з якими платформа може порушувати вимоги Акта про цифрові послуги (DSA), не забезпечуючи належного захисту облікових записів неповнолітніх користувачів.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

За оцінкою регулятора, TikTok дозволяє неповнолітнім залишати свої акаунти публічними, через що їхні відео можуть бути доступними будь-кому в інтернеті, навіть людям, які не користуються платформою. Крім того, контент користувачів віком 16–17 років може потрапляти в рекомендації без будь-яких обмежень.

У Єврокомісії вважають, що такі налаштування підвищують ризик того, що діти можуть стати мішенню для злочинців, булерів чи сталкерів, а також сприяють поширенню інформації про їхнє приватне життя.

Регулятор також звернув увагу, що навіть у приватних акаунтах фотографії профілю неповнолітніх залишаються видимими для сторонніх осіб, зокрема поза межами платформи.

У Єврокомісії наголошують, що за замовчуванням контент неповнолітніх має бути доступним лише схваленим підписникам. Для користувачів 16–17 років може існувати можливість розширити аудиторію, однак їхні відео не повинні автоматично потрапляти до рекомендацій сторонніх користувачів.

TikTok має ознайомитися з попередніми висновками та надати письмові пояснення. Якщо після цього Єврокомісія підтвердить порушення, компанії може загрожувати значний штраф за недотримання вимог європейського цифрового законодавства.

 
ЄврокомісіядітиTikTok

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