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ПОЛІТИКА

Високопосадовець французької оборонної компанії, що озброює Україну, веде бізнес у росії — розслідування

19 липня 2025, 09:03
Високопосадовець французької оборонної компанії, що озброює Україну, веде бізнес у росії — розслідування
Це не перший випадок, коли бізнес-зв’язки французького топ-менеджера з росією викликали скандал.

18 липня видання The Insider опублікувало резонансне розслідування, яке викриває глибокий конфлікт інтересів у керівництві французької оборонної компанії Dassault Aviation, яка постачає Україні винищувачі Mirage 2000, ракети, дрони та інше озброєння. У центрі скандалу — Анрі Прольо, член ради директорів компанії та голова її аудиторського комітету.

Як встановили журналісти, Прольо з 2013 року входить до ради директорів російської компанії "АБР Менеджмент", яка керує активами, що належать близькому оточенню владіміра путіна — зокрема, бізнесмену Юрію Ковальчуку та Миколі Шамалову. Ця структура пов’язана з такими підсанкційними організаціями, як банк "Россия", страхова компанія "СОГАЗ" та медіахолдинг НМГ.

Ба більше, за даними розслідування, Анрі Прольо регулярно відвідує москву, а в росії на нього та його родину зареєстровано три консалтингові компанії, які з 2022 року заробили понад 600 мільйонів рублів. Основна частина доходів позначена як «інші», що викликає підозру в ухиленні від декларування справжніх джерел прибутку. Значна частина цих коштів, ймовірно, використовується на оплату послуг самого Прольо.

Також він залишається у керівництві проєкту Akkuyu Nuclear, що будує першу атомну електростанцію в Туреччині та повністю контролюється держкорпорацією "Росатом".

Це не перший скандал навколо його проросійських зв’язків. У 2014 році, після викриття тісної співпраці EDF (де Прольо був головою правління) з "Газпромом" і "Росатомом", йому довелося піти з посади в оборонному концерні Thales, частка якого належить Dassault Aviation. У 2023 році французька прокуратура розслідувала його дії в контексті зловживання активами EDF, однак суд виправдав його.

Незважаючи на це, Анрі Прольо продовжує відігравати ключову роль у Dassault Aviation, де він контролює фінансову звітність і бере участь у прийнятті стратегічних рішень. Така присутність бізнесмена, пов’язаного з кремлівськими структурами, в керівництві компанії, що виготовляє зброю для України, викликає серйозне занепокоєння з огляду на можливий витік інформації та стратегічний вплив.

Dassault Aviation, серед іншого, бере участь у розробці винищувача шостого покоління (Future Combat Air System) і є акціонером Thales — гіганта в галузі кібербезпеки та авіаційних технологій. Таким чином, доступ Прольо до чутливої інформації є загрозою як для Франції, так і для її союзників.

Анрі Прольо залишається впливовою фігурою у французькому політичному та бізнес-середовищі, має тісні зв’язки з колишнім президентом Ніколя Саркозі та знайомий з чинним президентом Еммануелем Макроном. Попри спроби французької влади раніше обмежити його контакти з росією, він і далі займає стратегічно важливі посади в оборонній галузі країни.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив про те, що 8 липня він провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

ФранціяMirage 2000бізнес в рфвійна в Україні

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