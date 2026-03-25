В Україні розробили новий дрон-перехоплювач UEB-1, який прогнозує цілі за допомогою ШІ

25 березня 2026, 20:35
Фото: Мілітарний
Особливістю дрона є використання оброблення даних безпосередньо на борту.

На міжнародній виставці Xponential у Дюссельдорфі (Німеччина) вперше публічно презентували новий дрон-перехоплювач UEB-1, який розробила українська компанія OSIRIS AI.

Про це повідомив "Мілітарний".

Безпілотник здатен розвивати швидкість до 315 км/год. Під час демонстрації команда показала можливості дрона, який призначений для перехоплення швидкісних повітряних цілей. У компанії зазначили, що UEB-1 є головним продуктом у напрямі сучасних безпілотних рішень для потреб безпеки.

Особливістю дрона є використання оброблення даних безпосередньо на борту, що дає змогу виконувати завдання з мінімальною участю оператора. Завдяки цьому апарат здатен прогнозувати й відстежувати цілі за допомогою технологій штучного інтелекту.
 
Дальність польоту дрона залежно від умов становить до 18 км, а час у повітрі перевищує 10 хвилин. За маси 3,1 кг бойова частина становить 0,5 кг. Рама виготовлена з карбону й має компактні розміри, що забезпечує маневреність і точність керування під час виконання завдань.
 
У OSIRIS AI також наголосили, що конструкція дрона розрахована на активне переслідування цілей.
