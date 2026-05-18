Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США та Ізраїль готуються до можливого відновлення ударів по Ірану

18 травня 2026, 20:53
США та Ізраїль готуються до можливого відновлення ударів по Ірану
Фото: UNSPLASH
Розглядають операцію за участі спецпідрозділів для встановлення контролю над запасами збагаченого урану.
Сполучені Штати та Ізраїль ведуть активну підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня. 
 
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.
 
За словами двох чиновників із країн Близького Сходу, нинішня підготовка є найбільш масштабною з моменту припинення вогню минулого місяця. Як зазначає видання, Пентагон готується до можливого відновлення операції "Епічна лють", яку було призупинено після оголошення президентом США Дональдом Трампом режиму припинення вогню.
 
Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що минулими вихідними провів розмову з Трампом. За інформацією NYT, американська та ізраїльська авіація можуть знову розпочати повітряні удари по території Ірану. Однак військові експерти сумніваються, що лише авіаудари здатні змусити Тегеран погодитися на вимоги Вашингтона.
 
Також розглядається варіант проведення операції за участю спеціальних підрозділів для встановлення контролю над запасами високозбагаченого урану, який, за оцінками США та Ізраїлю, може бути використаний для створення ядерної зброї.
 
Водночас джерела зазначають, що така операція може становити серйозний ризик для американських військових та посилити внутрішню критику в США щодо можливої ескалації війни з Іраном.

 

війна в Україніросія окупантиІзраїль

Останні матеріали

Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2026, 07:57
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється