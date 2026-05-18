Швеція стала першою країною у світі, де рівень курців впав нижче 5%

18 травня 2026, 18:29
Наразі щодня курять лише 3,7% населення Швеції.
Швеція стала першою країною у світі, де рівень щоденного куріння впав нижче 5% – менше показника "вільної від тютюнового диму" країни. Наразі щодня курять лише 3,7% населення Швеції.
 
Про це йдеться у звіті Шведської ради (CAN).
 
"Щоденне паління (3,7%) було приблизно так само поширеним, як і епізодичне (3,4%). Серед усіх респондентів 30% зазначили, що раніше курили, але кинули, а 63% - що ніколи не курили", – йдеться у звіті.
 
Щодо гендерних відмінностей, то згідно документу, куріння було дещо поширенішим серед чоловіків (8%), ніж серед жінок (6%), що пояснюється тим, що більше чоловіків курили епізодично. Експерти пояснюють низький рівень куріння у Швеції багаторічною популярністю снюсу та поширенням нікотинових паучів, які з’явилися на ринку у 2014 році.
 
Консультант Philip Morris International та автор книги "Король снюсу" Патрік Хільдінгсон зазначив, що саме альтернативні нікотинові продукти допомогли суттєво скоротити кількість курців, особливо серед жінок. Згідно з даними CAN, з 2012 року частка регулярних курців серед жінок зменшилася з 9,1% до 3,8%, а серед чоловіків – з 8% до 3,5%. У CAN наголошують, що тютюнова політика Швеції поступово змінила фокус: замість боротьби із самим споживанням нікотину влада концентрується на зменшенні шкоди для здоров’я. Через це різні нікотинові продукти регулюються по-різному залежно від ступеня ризику.
 
За даними дослідження, частка дорослих шведів, які вживають снюс або нікотинові паучі, зросла з 13% у 2013 році до 18% у 2025-му. Найактивніше ці продукти використовують молоді люди віком 18-29 років -– 29% у цій групі. Чоловіки значно частіше користуються снюсом та паучами, ніж жінки – 25% проти 10%.
 
Уперше у звіті CAN окремо проаналізували споживачів снюсу та паучів. Виявилося, що 50% користуються переважно снюсом, 44% – паучами, а ще 6% поєднують обидва продукти. Серед жінок більш популярними стали саме паучі – їх обирають 74% користувачок, тоді як чоловіки частіше віддають перевагу снюсу.
 
Представники галузі також звертають увагу на цінову політику. У Швеції упаковка паучів коштує близько 4 євро, снюсу – близько 5 євро, тоді як пачка сигарет – 7–8 євро. Водночас податок на паучі у країні становить близько 20 євро за кілограм, а на снюс – 40 євро, що значно нижче за український рівень оподаткування – близько 77 євро за кілограм.
 
Експерти також нагадують, що продаж снюсу заборонений у більшості країн ЄС із 1992 року, однак Швеція зберегла право на його реалізацію під час вступу до Євросоюзу у 1995 році. За словами Патріка Хільдінгсона, після більш ніж 30 років використання снюсу рівень онкологічних захворювань у Швеції нині у 2,4 раза нижчий за середній показник по Європі.
 
Попри це, автори звіту наголошують: нікотин у снюсі та паучах може підвищувати артеріальний тиск і негативно впливати на судини. Дослідження також показало, що рівень залежності у користувачів снюсу навіть вищий, ніж у регулярних курців сигарет. Щодо вейпінгу, то у 2025 році щоденно електронні сигарети використовували лише 0,6% шведів, ще 2,1% - епізодично. Найбільш популярними вейпи залишаються серед молоді 18-29 років.
 
За останні роки продажі вейпів у Швеції зросли на 640%, що пов’язують із поширенням одноразових електронних сигарет із різноманітними смаками. У CAN підсумовують, що скорочення рівня куріння у Швеції стало результатом комплексної політики: підвищення податків на сигарети, обмеження реклами, створення зон без куріння та активної профілактики. Водночас експерти не виключають, що частина курців могла перейти на альтернативні нікотинові продукти.

 

