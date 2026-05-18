США завдали нових ударів по позиціях ІДІЛ на північному сході Нігерії
18 травня 2026, 17:05
За попередньою інформацією, ліквідовано понад 20 бойовиків ІДІЛ.
Американські військові у координації з урядом Нігерії завдали нових авіаударів по позиціях бойовиків ІДІЛ на північному сході країни.
Про це повідомляє Африканське командування Збройних сил США (AFRICOM) у Х.
За інформацією командування, удари були завдані 17 травня 2026 року в межах спільної операції, спрямованої проти терористичних угруповань у регіоні. У заяві зазначається, що розвідка підтвердила присутність бойовиків ІДІЛ на визначених позиціях, які і стали цілями авіаударів.
В AFRICOM наголосили, що внаслідок операції американські чи нігерійські військові не постраждали.
Знищення цих цілей зменшує можливості терористичних груп планувати та здійснювати атаки, які становлять загрозу для США та їхніх партнерів у регіоні.
За інформацією Bloomberg, яке посилається на Міноборони Нігерії, під час авіаударів було ліквідовано понад 20 бойовиків ІДІЛ.
Нігерійська сторона також підтвердила координацію дій із США під час проведення операції.