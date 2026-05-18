США завдали нових ударів по позиціях ІДІЛ на північному сході Нігерії

США завдали нових ударів по позиціях ІДІЛ на північному сході Нігерії
За попередньою інформацією, ліквідовано понад 20 бойовиків ІДІЛ.
Американські військові у координації з урядом Нігерії завдали нових авіаударів по позиціях бойовиків ІДІЛ на північному сході країни. 
 
Про це повідомляє Африканське командування Збройних сил США (AFRICOM) у Х.
 
За інформацією командування, удари були завдані 17 травня 2026 року в межах спільної операції, спрямованої проти терористичних угруповань у регіоні. У заяві зазначається, що розвідка підтвердила присутність бойовиків ІДІЛ на визначених позиціях, які і стали цілями авіаударів.
 
В AFRICOM наголосили, що внаслідок операції американські чи нігерійські військові не постраждали. 
 
Знищення цих цілей зменшує можливості терористичних груп планувати та здійснювати атаки, які становлять загрозу для США та їхніх партнерів у регіоні.
 
За інформацією Bloomberg, яке посилається на Міноборони Нігерії, під час авіаударів було ліквідовано понад 20 бойовиків ІДІЛ. 
 
Нігерійська сторона також підтвердила координацію дій із США під час проведення операції.

 

