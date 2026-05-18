США завдали нових ударів по позиціях ІДІЛ на північному сході Нігерії

Американські військові у координації з урядом Нігерії завдали нових авіаударів по позиціях бойовиків ІДІЛ на північному сході країни.

За інформацією командування, удари були завдані 17 травня 2026 року в межах спільної операції, спрямованої проти терористичних угруповань у регіоні. У заяві зазначається, що розвідка підтвердила присутність бойовиків ІДІЛ на визначених позиціях, які і стали цілями авіаударів.

В AFRICOM наголосили, що внаслідок операції американські чи нігерійські військові не постраждали.