Іран натякнув на можливе знищення підводних інтернет-кабелів

18 травня 2026, 14:55
Фото: ar25.org
У Тегерані заявили про намір стягувати кошти з технологічних компаній за кабелі, прокладені через Ормузьку протоку.

Іран розглядає можливість запровадження плати за користування підводними інтернет-кабелями, прокладеними через Ормузьку протоку. 

Водночас у пов’язаних із владою медіа пролунали завуальовані погрози щодо можливого пошкодження цієї інфраструктури, пише CNN.

За даними телеканалу, іранські посадовці останніми днями обговорювали механізм стягнення коштів із найбільших світових технологічних компаній за використання кабелів, які проходять дном Ормузької протоки та забезпечують передачу даних між Європою, Азією і країнами Перської затоки.

Речник іранських військових Ебрагім Зольфагарі заявив, що Тегеран введе плату за інтернет-кабелі, а медіа, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, повідомили, що компанії на кшталт Google, Microsoft, Meta та Amazon можуть зобов’язати сплачувати ліцензійні збори.

Крім того, Тегеран хоче надати право на ремонт і технічне обслуговування кабелів виключно місцевим компаніям.

Видання зазначає, що наразі Іран не висунув офіційних вимог, однак риторика іранської влади посилилася після блокади Ормузької протоки під час війни.

Підводні кабелі в регіоні є критично важливими для глобального зв’язку. Через них проходять фінансові операції, хмарні сервіси, військові комунікації та значна частина міжнародного інтернет-трафіку. Їхнє пошкодження може вплинути на роботу банків, дата-центрів, онлайн-сервісів і цифрової інфраструктури у світі.

Зазначимо, що світовий бізнес втратив $25 млрд через війну США та Ірану.

 

