У білорусі стартували ядерні навчання
Міністерство оборони білорусі оголосило про початок масштабних навчань із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.
Про це відомство повідомило у Telegram-каналі.
До тренувань залучили підрозділи ракетних військ і військової авіації. У Міноборони заявили, що метою навчань є перевірка готовності армії до виконання завдань, а також відпрацювання дій із непланових районів.
У межах навчань білоруські військові спільно з російською стороною відпрацьовуватимуть доставку ядерних боєприпасів та їхню підготовку до можливого застосування.
Особливу увагу, як зазначили у відомстві, приділять прихованому переміщенню підрозділів, маневрам на великі відстані та проведенню необхідних розрахунків для застосування сил і засобів.
У Міноборони білорусі наголосили, що навчання є плановими та, за їхніми словами, не спрямовані проти третіх країн.
Раніше Зеленський заявив, що росіяни продовжують спроби втягнути білорусь у війну проти України.