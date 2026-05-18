У білорусі стартували ядерні навчання

Міноборони рб оголосило про початок навчань із ядерного забезпечення спільно з росією.

Міністерство оборони білорусі оголосило про початок масштабних навчань із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.

Про це відомство повідомило у Telegram-каналі.

До тренувань залучили підрозділи ракетних військ і військової авіації. У Міноборони заявили, що метою навчань є перевірка готовності армії до виконання завдань, а також відпрацювання дій із непланових районів.

У межах навчань білоруські військові спільно з російською стороною відпрацьовуватимуть доставку ядерних боєприпасів та їхню підготовку до можливого застосування.

Особливу увагу, як зазначили у відомстві, приділять прихованому переміщенню підрозділів, маневрам на великі відстані та проведенню необхідних розрахунків для застосування сил і засобів.

У Міноборони білорусі наголосили, що навчання є плановими та, за їхніми словами, не спрямовані проти третіх країн.

Раніше Зеленський заявив, що росіяни продовжують спроби втягнути білорусь у війну проти України.