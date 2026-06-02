Вашингтон обговорює розміщення ядерної зброї у нових країнах НАТО

02 червня 2026, 09:02
Найбільший інтерес до такої можливості проявляють держави східного флангу Альянсу.

США проводять закриті консультації із союзниками по НАТО щодо можливого розширення розміщення елементів своєї ядерної інфраструктури в Європі. Ініціатива покликана підтвердити незмінність американських безпекових гарантій на тлі дискусій про скорочення військової присутності США на континенті.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За інформацією видання, американські посадовці висловили готовність розглянути можливість розширення програми ядерного стримування за межі країн, де вона діє зараз. Зокрема, йдеться про потенційне збільшення кількості держав, які можуть розміщувати літаки подвійного призначення, здатні виконувати як звичайні, так і ядерні місії.

Співрозмовники FT зазначають, що такі сигнали з боку Вашингтона мають заспокоїти європейських союзників і продемонструвати збереження американської "ядерної парасольки", навіть якщо країни НАТО братимуть на себе більшу відповідальність за власну конвенційну оборону.

Переговори відбуваються в умовах занепокоєння частини європейських держав можливим скороченням американської військової присутності та перекиданням ресурсів США на інші напрямки.

За даними джерел, найбільший інтерес до участі в розширеній програмі виявляють країни східного флангу НАТО, зокрема Польща та держави Балтії, які вважають посилення ядерного стримування важливим елементом безпеки на тлі російської загрози.

Водночас співрозмовники видання наголошують, що переговори мають попередній характер, а рішення про розширення ядерної присутності США в Європі найближчим часом не очікується.

Наразі до програми спільного використання ядерної зброї НАТО входять Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Туреччина та Велика Британія. Американські ядерні боєприпаси на їхній території залишаються під контролем і охороною США, які зберігають виключне право на їх застосування.

 
Операція "Павутина" досі відлунює в росії. Її уроки стали попередженням для всього Заходу – CEPA
