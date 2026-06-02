02 червня 2026, 09:24
Дрони атакували один із найбільших НПЗ півдня росії
Фото: dumskaya.net
Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

У Краснодарському краї рф вночі 2 червня пролунали вибухи в районі Ільського нафтопереробного заводу. Після атаки безпілотників на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють російські медіа.

У мережі оприлюднили відео, на яких видно потужне займання та густі клуби диму над територією заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Офіційно влада Краснодарського краю наразі не підтвердила удар саме по НПЗ. Водночас місцеві пабліки та очевидці публікують кадри з місця події й повідомляють про атаку безпілотників.

Ільський НПЗ є одним із найбільших приватних нафтопереробних підприємств на півдні росії. Завод забезпечує внутрішній ринок нафтопродуктами та входить до числа важливих об'єктів паливно-енергетичного комплексу країни.

Це не перша атака на підприємство. У лютому 2026 року Ільський НПЗ також зазнав удару безпілотників, після чого на території заводу загорівся резервуар із нафтопродуктами. Тоді площа пожежі, за даними російської влади, сягнула близько 700 квадратних метрів.

Останніми місяцями російські нафтопереробні заводи регулярно стають цілями атак безпілотників. Під удари потрапляють не лише НПЗ, а й нафтобази, трубопроводи та інша інфраструктура, пов’язана з виробництвом і транспортуванням пального.

Раніше ми писали, що у москві та Підмосков’ї автозаправні станції почали вводити ліміти на продаж пального на тлі погіршення ситуації із забезпеченням внутрішнього ринку.

 

