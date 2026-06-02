Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп закликав Сі допомогти повернути путіна до переговорів

02 червня 2026, 09:57
Трамп закликав Сі допомогти повернути путіна до переговорів
Сі Цзіньпін. Фото: AFP
Вашингтон розраховує на вплив Пекіна на кремль для просування мирного врегулювання.

Президент США Дональд Трамп звернувся до голови КНР Сі Цзіньпіна з проханням використати свій вплив на російського главу кремля для просування мирних переговорів щодо війни в Україні.

Про це повідомляє South China Morning Post, посилаючись на поінформовані джерела.

За даними видання, під час зустрічі в Пекіні Трамп заявив Сі Цзіньпіну, що переговорний процес між Україною та росією фактично зайшов у глухий кут. У зв'язку з цим американський президент закликав китайського лідера сприяти відновленню діалогу та переконати путіна повернутися до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Співрозмовники видання зазначають, що цей крок свідчить про намір США активніше залучати Пекін до пошуку шляхів завершення війни. Китай залишається одним із небагатьох світових гравців, який зберігає тісні контакти з Кремлем і потенційно може впливати на позицію москви.

Як зазначає видання, припинення російсько-української війни залишається одним із ключових зовнішньополітичних пріоритетів Трампа після його повернення до Білого дому.

Нагадаємо, що 14 травня Трамп і Сі Цзіньпін провели саміт у Пекіні.

 

СШАКитайвійна

Останні матеріали

Операція
Політика
Операція "Павутина" досі відлунює в росії. Її уроки стали попередженням для всього Заходу – CEPA
Переклад iPress – 02 червня 2026, 11:44
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 червня 2026, 08:19
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється