Трамп закликав Сі допомогти повернути путіна до переговорів

Вашингтон розраховує на вплив Пекіна на кремль для просування мирного врегулювання.

Президент США Дональд Трамп звернувся до голови КНР Сі Цзіньпіна з проханням використати свій вплив на російського главу кремля для просування мирних переговорів щодо війни в Україні.

Про це повідомляє South China Morning Post, посилаючись на поінформовані джерела.

За даними видання, під час зустрічі в Пекіні Трамп заявив Сі Цзіньпіну, що переговорний процес між Україною та росією фактично зайшов у глухий кут. У зв'язку з цим американський президент закликав китайського лідера сприяти відновленню діалогу та переконати путіна повернутися до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Співрозмовники видання зазначають, що цей крок свідчить про намір США активніше залучати Пекін до пошуку шляхів завершення війни. Китай залишається одним із небагатьох світових гравців, який зберігає тісні контакти з Кремлем і потенційно може впливати на позицію москви.

Як зазначає видання, припинення російсько-української війни залишається одним із ключових зовнішньополітичних пріоритетів Трампа після його повернення до Білого дому.

Нагадаємо, що 14 травня Трамп і Сі Цзіньпін провели саміт у Пекіні.