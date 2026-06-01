Дефіцит пального дістався москви: на заправках вводять обмеження

Причиною називають дефіцит, що загострився після серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

У москві та Підмосков’ї автозаправні станції почали вводити ліміти на продаж пального на тлі погіршення ситуації із забезпеченням внутрішнього ринку.

Про це повідомляють російські місцеві ЗМІ.

За даними медіа, на окремих АЗС у Новій москві з’явилися оголошення про тимчасові обмеження на відпуск бензину. Одному клієнту дозволяють придбати не більше 60 літрів пального за раз.

Крім того, деякі заправки обмежили продаж дизельного пального до 100 літрів на одного покупця. У повідомленнях зазначається, що такі заходи діятимуть до окремого розпорядження.

Російські ЗМІ пов’язують запровадження лімітів із наслідками масштабних атак українських безпілотників на нафтопереробну інфраструктуру. На тлі проблем із виробництвом та логістикою влада рф раніше вже була змушена заборонити експорт бензину для стабілізації внутрішнього ринку.

За інформацією агенції Bloomberg, лише за останній місяць українські дрони атакували російські НПЗ щонайменше 16 разів - це найбільша кількість ударів по нафтопереробній галузі РФ від початку повномасштабної війни. Під атаки також потрапляли нафтобази, трубопроводи та портова інфраструктура, задіяна в експорті енергоносіїв.

Додатковим свідченням проблем у галузі стали дані агентства, згідно з якими виробництво дизельного пального в росії скорочується вже другий місяць поспіль. У травні обсяги випуску дизеля впали приблизно на 10% порівняно з квітнем.

На цьому тлі паливні обмеження, які раніше запроваджувалися переважно в окупованому Криму та окремих прикордонних регіонах, вперше почали фіксувати безпосередньо в російській столиці.