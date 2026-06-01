Британія допомогла Франції перехопити танкер тіньового флоту рф

Французькі ВМС за підтримки британських військових затримали підсанкційний нафтовий танкер у Атлантиці.

Французькі Військово-морські сили затримали в Атлантичному океані нафтовий танкер Tagor, який перебуває під міжнародними санкціями та пов’язується з російськимтіньовим флотом.

Операція відбулася за підтримки британських військових, пише телеканал Sky News, посилаючись на Міноборони Великої Британії.

За даними британського оборонного відомства, підтримка полягала у спостереженні з гелікоптера, який був піднятий з борту корабля HMS Somerset. У Лондоні зазначили, що такі дії є частиною спільних заходів із союзниками для протидії суднам, які допомагають росії обходити санкції.

"Разом із нашими союзниками ми посилюємо заходи проти тіньових суден, щоб перекрити фінансування, яке підтримує незаконне вторгнення путіна в Україну", – заявив речник Міноборони Британії.

У британському уряді також наголосили, що від жовтня 2024 року перевірили понад 700 суден, які можуть бути пов’язані з тіньовим флотом рф.

Також у Лондоні відкинули твердження про недостатність військових можливостей для таких операцій і підкреслили, що кожне втручання ухвалюється індивідуально із залученням військових, правоохоронців та енергетичних експертів.

Як повідомлялося раніше, французькі ВМС безпосередньо здійснили затримання танкера, що прямував із росії та перебуває під санкціями.

