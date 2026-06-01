Наслідки святкування перемоги ПСЖ: двоє загиблих і майже тисяча затриманих

Після фіналу Ліги чемпіонів у Парижі святкування вийшло з-під контролю та призвело до жертв.

У Парижі під час і після масових святкувань перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів загинули щонайменше двоє людей, ще одна перебуває у критичному стані.

Як пише газета Le Parisien, один із чоловіків загинув після того, як стрибнув у Сену в стані сильного алкогольного сп’яніння. Його витягли з води рятувальники, однак реанімація не допомогла. Тіло згодом знайшли біля мосту Луї-Філіппа в центрі Парижа.

Ще одна людина залишається у вкрай тяжкому стані після аналогічного інциденту з річкою під час святкувань. Окремо поліція повідомляє про загибель молодого чоловіка 2002 року народження, який уночі на мотоциклі врізався в бетонні загородження на окружній дорозі Парижа.

За даними правоохоронців, під час заворушень і святкувань було затримано понад 890 осіб, ще 178 поліцейських дістали поранення.

Речниця французького уряду Мод Брежон заявила, що події виходять за межі питань громадського порядку й порушують ширші соціальні проблеми.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нюньєс назвав затриманих «молодими погромниками» та заявив, що силовики діяли в умовах систематичних атак із використанням піротехніки та інших предметів.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон засудив насильство під час святкувань у Парижі.

