01 червня 2026, 17:14
ЄС пообіцяв підтримку Вірменії після погроз путіна
У Євросоюзі заявили, що партнерство з Єреваном є сильнішим, ніж будь-коли, та запевнили в подальшій підтримці країни на тлі тиску з боку рф.

Європейський Союз підтвердив готовність і надалі підтримувати Вірменію на тлі погроз з боку Кремля через її зближення з Європою.

Про це 1 червня в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні, коментуючи заяви путіна про можливість повторення для Вірменії "українського сценарію" у разі продовження проєвропейського курсу.

За словами представника Єврокомісії, Брюссель залишається надійним партнером Єревана та має намір і надалі посилювати співпрацю.

"Ми є надійним партнером для Вірменії, і наше партнерство сильніше, ніж будь-коли", – наголосив Ель-Ануні.

Він нагадав, що у травні відбувся перший в історії саміт ЄС–Вірменія, під час якого Євросоюз підтвердив підтримку демократичного розвитку країни та її європейських прагнень.

У Брюсселі також заявили про готовність допомагати Вірменії протистояти гібридним загрозам, дезінформації та спробам зовнішнього втручання в роботу державних інституцій.

За словами речника Єврокомісії, ЄС підтримує зміцнення демократичної стійкості Вірменії та її захист від інформаційних атак і спроб дестабілізації.

Днями кремль викликав посла з Вірменії після заяв про євроінтеграцію.

 

