Пекін різко відреагував на участь Японії в координації допомоги Україні

01 червня 2026, 18:07
Пекін різко відреагував на участь Японії в координації допомоги Україні
У МЗС КНР розкритикували участь Японії в місії НАТО, пов’язаній з підтримкою України, назвавши це ознакою "ремілітаризації".

Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало рішення уряду Японії направити військових Сил самооборони до Німеччини для участі в місії НАТО з координації допомоги Україні. У Пекіні заявили про занепокоєння та звинуватили Токіо в "ремілітаризації".

Про це на брифінгу 1 червня заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь. 

За його словами, Китай стурбований активним просуванням Японією процесів ремілітаризації та розширенням географії військової діяльності. Він закликав міжнародну спільноту зберігати пильність щодо проявів нового японського мілітаризму.

Речник МЗС Китаю також заявив, що подібні кроки нібито можуть призвести до участі японських військових у реальних бойових діях, що суперечить пацифістським зобов’язанням країни.

Окремо він наголосив, що створення інфраструктури під егідою НАТО підриває регіональну стабільність і не відповідає статусу Японії як мирної держави.

У п’ятницю, 29 травня, стало відомо, що Японія вивчатиме досвід війни в Україні через місію НАТО.

 

ЯпоніяКитайНАТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється