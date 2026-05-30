Естонія перетворює підготовку до війни на частину повсякденного життя – WSJ

30 травня 2026, 15:51
Фото: Scanpix / Postimees
Естонія перетворює оборонну підготовку на частину повсякденного життя, активно готуючись до потенційної загрози з боку росії. Країна розширює мережу укриттів, проводить масштабні евакуаційні навчання, навчає школярів керувати безпілотниками та нарощує військові витрати.

Про це пише The Wall Street Journal.

Особливу увагу приділяють східним регіонам, що межують із росією. У Тарту відпрацьовують сценарії масової евакуації та раптових атак, а до 2028 року планують облаштувати тимчасові укриття для 100 тисяч людей. Керівники дитячих садків проходять кризову підготовку й отримують аварійне обладнання – радіостанції, аптечки та польові плити. У старших класах шкіл учнів навчають роботі з дронами.

В основі естонської стратегії – переконання, що найкращий спосіб уникнути війни полягає в демонстрації москві реальної готовності до оборони. "Чим більше ви готуєтеся, тим більше росія бачить, що легкої битви виграти не буде", – пояснює експерт Міжнародного центру оборони та безпеки Марек Кохв.

Естонські чиновники визнають, що наразі росія не становить безпосередньої загрози – її ресурси задіяні у війні проти України. Однак після завершення бойових дій vосква може переключити увагу на Балтійський регіон.

Естонія вже входить до лідерів НАТО за часткою оборонних витрат від ВВП і планує збільшити цей показник до 5,4% до кінця десятиліття. Кошти спрямовують на системи протиповітряної оборони, безпілотні технології та високомобільні реактивні артилерійські системи американського виробництва.

На тлі дискусій про можливе скорочення американської присутності в Європі Таллінн зміцнює співпрацю з Великою Британією та Францією. Одним із найбільших заходів стали навчання "Весняний шторм" за участю близько 12 тисяч військовослужбовців НАТО – до них також долучилися українські фахівці, які передають союзникам досвід сучасної безпілотної війни.

Колони британської та французької бронетехніки вже стали звичним явищем на дорогах східної Естонії – наочним нагадуванням про те, що країна готується до будь-якого розвитку подій на східному кордоні Альянсу.

