Аеропорт Мюнхена на годину закрили через підозрілий дрон

Вранці 30 травня аеропорт Мюнхена був повністю зупинений на понад годину через підозру на проліт безпілотника.

Про це повідомив речник Федеральної поліції Штефан Баєр у коментарі Bild.

За його словами, близько 9-ї ранку пілоти повідомили про підозріле спостереження поблизу аеропорту. Діяльність на обох злітно-посадкових смугах негайно зупинили, на місце події прибули поліцейські, а для обшуку території залучили вертоліт. Близько 10:05 аеропорт відновив роботу.

Інцидент стався на тлі схожого випадку в Фінляндії: 15 травня через підозру на проліт ударних безпілотників у повітряному просторі країни оголошували тривогу в столичному регіоні Уусімаа та тимчасово призупиняли роботу аеропорту Гельсінкі.