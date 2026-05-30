Україна запускатиме виробництво бойових дронів у Канаді

В межах проєкту створять спільне підприємство.

Міністерство оборони України підписало домовленість про запуск нового проєкту з виробництва українських безпілотників на території Канади. Виготовлені дрони передаватимуть Силам оборони України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

В межах проєкту створюється спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотників Sentinel Research and Development. Спільне підприємство виготовлятиме розвідувальні дрони.

"Спільне виробництво з Україною створює можливості і для Канади. Йдеться про розширення канадських виробничих потужностей у сфері критичних технологій та доступ до ефективних рішень сучасної війни", – розповіли в Міноборони.