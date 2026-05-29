Після інциденту з дроном Україна та Румунія працюватимуть над захистом неба

Президент Володимир Зеленський поговорив зі своїм румунським колегою Нікушором Даном про інцидент з російським дроном, який вночі залетів на територію Румунії та поранив двох людей.

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

Від ночі українські й румунські військові були на звʼязку. Лідери держав домовились, що Україна підтримає Румунію у захисті неба. Команди країн (військові та фахівці) працюватимуть над цим.

Також президент Румунії заявив, що дрон змінив траєкторію, бо його збили в Україні. Його слова цитує місцеве медіа Digi 24. Дан повторив, що відповідальність за інцидент лежить на росії.

Як зазначив Дан, російський дрон, який влучив у житловий будинок, змінив траєкторію польоту після того, як, судячи з усього, був збитий над українським містом Рені.

"Коли вони (дрони. – Ред.) пролітали над територією України, частину з них було збито, а один із них, ймовірно збитий над містом Рені, змінив траєкторію і попрямував до Галацу", – сказав Дан.

Президент зазначив, що Румунія продовжить переговори з союзниками щодо зміцнення оборонних можливостей проти дронів і повторив, що відповідальність за інцидент лежить на росії.

"На наступному засіданні НАТО буде обговорено питання про обладнання, яке потрібно Румунії. За цю ситуацію, безсумнівно, відповідальна росія. Це тривалий процес, який Румунія здійснює для того, щоб і надалі захищатися", – заявив Дан.