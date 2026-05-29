Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни

Поки одні скорочують соціальні проєкти через війну, Betking Foundation везе українських дітей на стадіони Іспанії. Не дивитися футбол, а стати його частиною.

Для Betking Foundation та його засновника Павла Журила партнерство з Ла Ліга в Україні це приклад того, як локальний благодійний фонд може інтегруватися у глобальний спортивний простір через соціальну місію. Однак головне втілення цієї філософії — не звіти, а проєкт "Королівська подорож".

Дві поїздки, 44 дитини та одна мрія

У травні 22 дитини віком від 8 до 11 років вирушили зі Львова у десятиденний маршрут: Угорщина — Словенія — Італія — Монако — Іспанія. Серед учасників — вихованці футбольних клубів "Олександрія", "Львів" і футбольної академії "Тернопіль". Всі вони — діти ВПО, діти військовослужбовців і ті, чиї батьки загинули, захищаючи Україну.

Для декого з дітей поїздка стала першим знайомством із морем: зупинка на Французькій Рив'єрі дозволила постояти біля води й навіть трохи побігати по хвилях. А ще для всіх без винятку ця подорож стала першим виходом на поле клубів Ла Ліги.

Артем, 10 років, місто Олександрія: "Я вдома постійно дивлюся Ла Лігу. А коли сам вийшов на газон, а поруч — справжні футболісти… У мене ноги тремтіли. Не зі страху. Просто не вірилося, що це насправді".

Це вже друга "Королівська подорож", яка загалом охопила 44 українські дитини.

Ключовий момент: вихід на поле в Жироні

Після зустрічі з представниками Ла Ліги, отримання офіційної форми та інструктажу українські діти вийшли на поле разом із футболістами ФК "Жирона" та ФК "Реал Сосьєдад" під час офіційного матчу. Не як глядачі. Як учасники церемонії.

Перед цим вони встигли відвідати легендарний "Сан-Сіро", музей ФК "Мілан", зіграти товариський матч з італійськими однолітками, а згодом — побачити "Камп Ноу" та музей ФК "Барселона". Веніамін, 9 років, місто Львів: "Коли ми заходили на стадіон, грала музика, люди аплодували. Я аж забув, що я не гравець. Мама потім дивилася фото й плакала. Казала, що дуже щаслива. Хіба плачуть, коли щасливі?".

Данило, 9 років, місто Львів: "Тато зараз на війні. Я подзвонив йому після того, як тримав за руку гравця "Жирони". Він засміявся й сказав: "Ну все, ти тепер у нашій родині головний футбольний експерт". І ще попросив фоткати все для нього. Хоча сам матч теж дивився по телевізору".

Інвестиція в майбутнє, а не разова допомога

Betking Foundation обрав не традиційну благодійність: подарувати форму чи м'ячі. А створення досвіду, який неможливо купити. Того моменту, коли дитина опиняється поряд зі своїми кумирами й відчуває себе всередині великого футболу.

"Дитина, яка пережила переїзд, втрату дому або чекає на тата з війни, раптом опиняється в центрі стадіону. І їй аплодують тисячі людей. Це неможливо зімітувати. Ми даруємо момент, коли вони перестають бути "дітьми війни" і стають просто дітьми великого футболу. Вони повертаються додому з вірою, що мрії збуваються. Навіть якщо ти з невеликого міста. Навіть якщо навколо війна", — ділиться засновник Betking Foundation Павло Журило.

Спорт як інструмент підтримки

Для Betking Foundation це робота на довгострокову довіру. Але для дітей, чиє дитинство минає під звуки тривог, це набагато більше. Вони повертаються не просто з сувенірами з "Камп Ноу". Вони повертаються з новим розумінням того, ким можуть стати.

Матвій, 10 років, місто Тернопіль: "Раніше я думав, що великий футбол — це далеко, тільки для обраних. А тепер знаю: я теж там був. Стояв, дивився на стадіон і сказав хлопцям: "Я виросту — і буду грати саме тут". Чому ні? Я сюди вже приїхав один раз. Приїду й удруге, але вже як гравець".

Сам Павло Журило зізнається: найкраща реакція, яку він бачив після "Королівської подорожі", це емоції дітей, коли вони розповідають, що тримали за руку зірку Ла Ліги. "Для багатьох з них це перший момент у житті, коли мрія стає реальною. І саме такі миті можуть змінити дитину назавжди", — каже він.

Поки багато хто скорочує соціальні програми, Betking Foundation доводить: навіть під час війни можна робити проєкти світового рівня. Міжнародний соціальний проєкт "Королівська подорож", ініційований Betking Foundation, що входить до складу King Group, та реалізований спільно із Ла Лігою, дав українським дітям шанс побачити великий європейський футбол зсередини й повірити у власні сили.

А ще це історія про дітей, які зрозуміли: великий футбол може бути ближче, ніж здається. І це не фінал — це початок нових мрій дітей, які вперше бачать море й виходять на те саме поле, де грають їхні кумири.