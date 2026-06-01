Сербія може запровадити візи для громадян рф

01 червня 2026, 19:24
Сербія може запровадити візи для громадян рф
Фото: з вільних джерел
У країні обговорюють запровадження віз для росіян у межах євроінтеграційних вимог.

У Сербії обговорюється можливість запровадження візового режиму для громадян рф у межах виконання вимог Європейського Союзу. 

Про це заявив голова парламентського комітету з питань діаспори та сербів у регіоні Драган Станоєвич в інтерв’ю російському виданню. 

За його словами, запровадження віз із росією розглядається як частина адаптації законодавства до норм ЄС, необхідних для подальшого вступу країни до блоку.

"Питання візового режиму з росією обговорюється як виконання вимог Брюсселя, які включають і введення віз для громадян рф. Є заяви, що до кінця 2026 року це має бути зроблено. Але, наскільки мені відомо, це має бути виконано за пів року до вступу до ЄС", – зазначив Станоєвич.

Водночас він визнав, що подібний крок може спричинити суспільне невдоволення, через що влада, ймовірно, не поспішатиме з його реалізацією.

"Я вважаю, що ми ще далекі від вступу до ЄС, і від скасування безвізу з росією, адже владі в Сербії не потрібне додаткове загострення ситуації та втрата підтримки серед населення", – додав він.

При цьому голова Народної скупщини Сербії та колишня прем’єрка Ана Брнабич раніше заявляла, що вступ до ЄС залишається стратегічним пріоритетом країни.

 

 

