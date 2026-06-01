Тегеран поставив на паузу діалог зі США через ескалацію на Близькому Сході

Переговорний процес між Іраном і США зупинено.

Іран оголосив про призупинення переговорів зі США на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та висунув умови для їх можливого відновлення.

Про це інформує видання Tasnim News.

За даними медіа, іранська сторона заявила, що її збройні сили та союзні угруповання ''Фронту опору'' готові до подальших дій у відповідь на операції Ізраїлю в Газі та Лівані.

У Тегерані наголосили, що переговорний процес через посередників призупиняється через продовження бойових дій, які Іран називає агресивними та варварськими&

Також іранські представники заявили, що відновлення діалогу можливе лише за умови припинення бойових дій та виконання низки вимог, зокрема щодо виведення військ з окремих територій.

Крім того, у заяві згадується можливість подальшої ескалації, включно з розширенням дій у стратегічних морських протоках регіону.

