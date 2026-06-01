Bloomberg: у кремлі попередили путіна про ризик бюджетної кризи через війну

Фінансовий блок уряду рф попередив керівництво країни про зростаючі ризики для бюджету на тлі високих військових витрат і затяжної війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, міністр фінансів рф Антон Силуанов і представники Центрального банку рф заявили про посилення тиску на державні фінанси та можливе різке збільшення бюджетного дефіциту.

У відомствах наголошують, що чинна структура витрат, значною мірою пов’язана з оборонним сектором, ускладнює стабілізацію економіки. Мінфін і ЦБ, за інформацією джерел, пропонують розглянути варіанти скорочення військових витрат або їх часткової оптимізації.

Водночас ці ініціативи викликають спротив з боку силових структур і частини політичного керівництва, які вважають, що зменшення фінансування армії може негативно вплинути на оборонну промисловість.

Остаточні рішення щодо бюджетної політики ухвалює глава кремля путін.

За оцінками співрозмовників видання, дефіцит бюджету рф може суттєво зрости, тоді як економічне зростання сповільнюється на тлі санкцій, скорочення резервів і нестабільних експортних доходів.