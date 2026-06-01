Українські дрони могли випадково опинитися у Фінляндії – ЗМІ

Причиною масштабних обмежень у Фінляндії могла стати технічна помилка під час програмування українських безпілотників.

Дронова тривога, через яку в середині травня у фінському регіоні Уусімаа оголосили надзвичайні заходи безпеки, ймовірно, була спричинена помилкою під час запуску українських безпілотників.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, українська сторона вночі сама попередила фінську владу, що через технічну помилку кілька ударних дронів могли рухатися у напрямку Фінляндії. Зазначається, що безпілотники були споряджені вибухівкою.

Як пояснюють співрозмовники газети, під час програмування маршрутів ударних дронів використовуються координати цілі та проміжних точок польоту. Саме на цьому етапі, ймовірно, й сталася помилка.

Водночас, за інформацією Сил оборони Фінляндії, дрони так і не перетнули повітряний простір країни. Що саме сталося з апаратами, наразі невідомо. Однією з версій є їхнє знищення російською протиповітряною обороною.

Інцидент набув широкого резонансу, оскільки 15 травня влада рекомендувала всім мешканцям регіону Уусімаа, де проживає близько 1,8 мільйона людей, залишатися в укриттях. Через загрозу також тимчасово обмежували повітряний рух.

За даними Helsingin Sanomat, нові подробиці суттєво змінюють уявлення про причини дронової тривоги, адже раніше громадськості надали мінімум інформації про цей інцидент.

Президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Петтері Орпо та міністр оборони Антті Хяккянен від коментарів щодо нових даних утрималися.

Раніше Стубб заявляв, що не вважає інцидент результатом навмисних дій росії, посилаючись на інформацію від фінських військових і ВПС.

Проте в той же час, у Фінляндії заявили про нову хвилю GPS-перешкод з боку росії.