Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські дрони могли випадково опинитися у Фінляндії – ЗМІ

01 червня 2026, 17:34
Українські дрони могли випадково опинитися у Фінляндії – ЗМІ
image: afp
Причиною масштабних обмежень у Фінляндії могла стати технічна помилка під час програмування українських безпілотників.

Дронова тривога, через яку в середині травня у фінському регіоні Уусімаа оголосили надзвичайні заходи безпеки, ймовірно, була спричинена помилкою під час запуску українських безпілотників.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, українська сторона вночі сама попередила фінську владу, що через технічну помилку кілька ударних дронів могли рухатися у напрямку Фінляндії. Зазначається, що безпілотники були споряджені вибухівкою.

Як пояснюють співрозмовники газети, під час програмування маршрутів ударних дронів використовуються координати цілі та проміжних точок польоту. Саме на цьому етапі, ймовірно, й сталася помилка.

Водночас, за інформацією Сил оборони Фінляндії, дрони так і не перетнули повітряний простір країни. Що саме сталося з апаратами, наразі невідомо. Однією з версій є їхнє знищення російською протиповітряною обороною.

Інцидент набув широкого резонансу, оскільки 15 травня влада рекомендувала всім мешканцям регіону Уусімаа, де проживає близько 1,8 мільйона людей, залишатися в укриттях. Через загрозу також тимчасово обмежували повітряний рух.

За даними Helsingin Sanomat, нові подробиці суттєво змінюють уявлення про причини дронової тривоги, адже раніше громадськості надали мінімум інформації про цей інцидент.

Президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Петтері Орпо та міністр оборони Антті Хяккянен від коментарів щодо нових даних утрималися.

Раніше Стубб заявляв, що не вважає інцидент результатом навмисних дій росії, посилаючись на інформацію від фінських військових і ВПС.

Проте в той же час, у Фінляндії заявили про нову хвилю GPS-перешкод з боку росії.

 

дрониФінляндіяУкраїна

Останні матеріали

Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється