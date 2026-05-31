Німеччина передала Україні нову пускову установку IRIS-T

31 травня 2026, 11:05
Фото: з вільного доступу
Водночас Київ наголошує на потребі в додаткових ракетах для систем ППО.

Україна отримала від Німеччини нову пускову установку зенітно-ракетного комплексу IRIS-T, яка посилить можливості протиповітряної оборони на тлі триваючих російських атак.

Про це оголосив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, лише протягом цього тижня росія застосувала проти України понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Основними цілями атак залишалися цивільна інфраструктура, житлові будинки та об'єкти енергетики.

"Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше. Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що одним із ключових пріоритетів для України залишається зміцнення протиповітряної оборони. За його словами, країна потребує не лише нових систем, а й достатньої кількості ракет до них для ефективного відбиття російських повітряних атак.

Німеччина залишається одним із головних постачальників засобів ППО для України. Системи IRIS-T уже неодноразово демонстрували високу ефективність під час захисту українського неба від ракет і безпілотників.

Раніше ми писали, що Україна збиває до 90% дронів і 80% ракет.

 

