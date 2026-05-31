Вашингтон готує швидше виведення військ з Європи

Деталі майбутнього скорочення поки не розкриваються, однак рішення можуть представити вже у червні.

США мають намір прискорити скорочення своєї військової присутності в Європі та вже найближчими тижнями представити союзникам відповідні плани.

Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag.

За даними ЗМІ, Міністерство оборони США готує пропозиції щодо зменшення американського внеску в оборону Європи. Очікується, що про зміни офіційно повідомлять під час червневої конференції НАТО з питань розподілу військових ресурсів.

На зустрічі союзникам мають представити перелік сил і можливостей, які Вашингтон у майбутньому більше не надаватиме або надаватиме в обмеженому обсязі для захисту європейських партнерів.

Як заявив високопосадовець Пентагону, ці зміни буде враховано в новій пропозиції США щодо розподілу військ і оборонних спроможностей у межах Альянсу.

За інформацією видання, адміністрація США розраховує, що європейські союзники візьмуть на себе основну відповідальність за конвенційну оборону континенту. При цьому Вашингтон, ймовірно, не планує тривалого перехідного періоду для адаптації до нових умов.

Наразі невідомо, яких саме підрозділів або напрямків стосуватиметься скорочення.

У травні США вже оголосили про намір вивести близько 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини. Загалом на території країни зараз дислокуються близько 35 тисяч американських військових. Тоді в Пентагоні заявляли, що процес може тривати від шести до дванадцяти місяців.

