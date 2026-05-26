Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США радикально скорочують військову присутність у НАТО

26 травня 2026, 20:07
США радикально скорочують військову присутність у НАТО
Йдеться про скорочення участі США у таких компонентах, як винищувачі, стратегічні бомбардувальники, військові кораблі, підводні човни, безпілотники та літаки-заправники.

Сполучені Штати Америки планують суттєво зменшити свій військовий внесок у Північноатлантичний альянс, доручивши основний тягар конвенційної оборони європейським союзникам.

Про це повідомляє Spiegel.

За даними видання, наприкінці минулого тижня представник міністра оборони США Піта Ґегсета провів закритий брифінг у штаб-квартирі НАТО для високопосадовців Альянсу. Під час зустрічі американська сторона оголосила про намір скоротити частину військових ресурсів у межах так званої "моделі сил НАТО", сформованої після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Йдеться про скорочення участі США у таких компонентах, як винищувачі, стратегічні бомбардувальники, військові кораблі, підводні човни, безпілотники та літаки-заправники. Зокрема, планується зменшення кількості винищувачів приблизно на третину та суттєве скорочення присутності стратегічної авіації в рамках Альянсу. Також США, за даними Spiegel, можуть відмовитися від розміщення підводних човнів у цій системі, а участь в операціях із есмінцями та дронами буде скорочена.

У Брюсселі такі сигнали стали несподіванкою. Європейські дипломати очікували поступових змін, однак масштаб запропонованих скорочень виявився значно більшим, ніж прогнозувалося. Особливе занепокоєння викликає те, що Європа наразі не має достатніх можливостей швидко компенсувати втрату американських ресурсів.

Зокрема, частково замінити винищувачі можна за рахунок постачань F-35, які вже надходять союзникам: перші літаки отримує Польща, а Німеччина очікує поставки наступного року. Водночас європейські країни не володіють стратегічними бомбардувальниками, здатними нести ядерну зброю, а також не мають власних авіаносців, які раніше забезпечували США в рамках "моделі сил НАТО".

Попри це, Вашингтон запевняє, що не відмовляється від ядерного стримування в Європі. Однак основний тягар конвенційної оборони США планують поступово передати європейським державам, закликаючи їх самостійно закривати потенційні прогалини.

У США пояснюють такі кроки зміною глобальної безпекової ситуації та зростанням оборонних можливостей європейських країн.

У НАТО ці процеси вже називають можливим "поворотним моментом" для Альянсу. За даними Spiegel, європейські країни мають підготувати пропозиції щодо компенсації скорочення американської присутності до початку літа, а нову модель розподілу навантаження Вашингтон планує представити на саміті НАТО в Анкарі в липні.

СШАНАТОвійськові

Останні матеріали

Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється