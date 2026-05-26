США радикально скорочують військову присутність у НАТО

Сполучені Штати Америки планують суттєво зменшити свій військовий внесок у Північноатлантичний альянс, доручивши основний тягар конвенційної оборони європейським союзникам.

Про це повідомляє Spiegel.

За даними видання, наприкінці минулого тижня представник міністра оборони США Піта Ґегсета провів закритий брифінг у штаб-квартирі НАТО для високопосадовців Альянсу. Під час зустрічі американська сторона оголосила про намір скоротити частину військових ресурсів у межах так званої "моделі сил НАТО", сформованої після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Йдеться про скорочення участі США у таких компонентах, як винищувачі, стратегічні бомбардувальники, військові кораблі, підводні човни, безпілотники та літаки-заправники. Зокрема, планується зменшення кількості винищувачів приблизно на третину та суттєве скорочення присутності стратегічної авіації в рамках Альянсу. Також США, за даними Spiegel, можуть відмовитися від розміщення підводних човнів у цій системі, а участь в операціях із есмінцями та дронами буде скорочена.

У Брюсселі такі сигнали стали несподіванкою. Європейські дипломати очікували поступових змін, однак масштаб запропонованих скорочень виявився значно більшим, ніж прогнозувалося. Особливе занепокоєння викликає те, що Європа наразі не має достатніх можливостей швидко компенсувати втрату американських ресурсів.

Зокрема, частково замінити винищувачі можна за рахунок постачань F-35, які вже надходять союзникам: перші літаки отримує Польща, а Німеччина очікує поставки наступного року. Водночас європейські країни не володіють стратегічними бомбардувальниками, здатними нести ядерну зброю, а також не мають власних авіаносців, які раніше забезпечували США в рамках "моделі сил НАТО".

Попри це, Вашингтон запевняє, що не відмовляється від ядерного стримування в Європі. Однак основний тягар конвенційної оборони США планують поступово передати європейським державам, закликаючи їх самостійно закривати потенційні прогалини.

У США пояснюють такі кроки зміною глобальної безпекової ситуації та зростанням оборонних можливостей європейських країн.

У НАТО ці процеси вже називають можливим "поворотним моментом" для Альянсу. За даними Spiegel, європейські країни мають підготувати пропозиції щодо компенсації скорочення американської присутності до початку літа, а нову модель розподілу навантаження Вашингтон планує представити на саміті НАТО в Анкарі в липні.