Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія ввела санкції проти криптомережі рф, через яку пройшло $90 млрд

26 травня 2026, 19:07
Британія ввела санкції проти криптомережі рф, через яку пройшло $90 млрд
Це приблизно половина річних військових витрат росії.

Велика Британія 26 травня запровадила санкції проти 18 криптоплатформ, банків і фінансових компаній, які росія використовувала для обходу обмежень і фінансування війни проти України.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Зокрема, під нові британські санкції потрапили криптовалютні обмінники, повʼязані з росією компанії, а також мережа A7 – підтримувана кремлем система, яку, як стверджує британська влада, використовували для обходу санкцій, фінансування військових закупівель і розрахунків за продаж нафти.

За оцінками Лондону, через A7 за минулий рік пройшло понад $90 мільярдів. Це приблизно половина річних військових витрат росії.

Обмеження також зачепили людей, пов’язаних із A7, зокрема Ігоря Горіна, Ірину Акопян і Сергія Менделєєва, та Євразійський ощадний банк у Киргизстані, який, за даними британської влади, допомагав проводити платежі для цієї мережі.

Під санкції потрапили велика міжнародна криптобіржа, через яку до росії могло надійти понад $1,5 мільярда, і три грузинські компанії, які, як стверджується, керували криптообмінниками, орієнтованими на рф.

Міністерка внутрішніх справ Британії Іветт Купер заявила, що росія намагається використовувати "тіньові фінансові системи" та криптовалютні мережі для обходу санкцій, однак Лондон має намір перекривати фінансові канали, які підтримують російську військову економіку.

Британіякриптоактивисанкціі проти росії

Останні матеріали

Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється