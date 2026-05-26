CBAM може стати "вбивчим" для української металургії – WSJ

Європейський механізм вуглецевого коригування на кордоні (CBAM) стає дедалі серйознішою загрозою для української промисловості, загострюючи суперечності між кліматичною політикою ЄС та підтримкою України під час війни.

Про це пише The Wall Street Journal.

Міністр економіки України Олексій Соболев у коментарі виданню заявив прямо: "CBAM і війна не дуже сумісні". За його словами, через додаткові витрати та невизначеність європейським покупцям дедалі простіше переорієнтовуватися на інших постачальників.

За даними Європейської сталеливарної асоціації, у першому кварталі 2026 року експорт готової української сталевої продукції до ЄС скоротився на 17% у річному вимірі, а поставки довгого прокату впали майже на дві третини.

Через проблеми з верифікацією вартість CBAM для однієї тонни сталі з України може сягати 98 євро – тоді як для американської сталі цей показник становить лише близько 15 євро. Ситуацію додатково погіршить рішення ЄС із липня майже вдвічі скоротити безмитні квоти на імпорт сталі.

При цьому Україна є найбільшим постачальником товарів, що підпадають під дію CBAM, до ЄС у фізичних обсягах – насамперед сталі та цементу.

Єврокомісія прогнозувала мінімальний вплив механізму на українську економіку – лише мінус 0,01% ВВП до 2035 року. Однак українська сторона вважає ці розрахунки нереалістичними: за оцінкою Соболева, потенційні втрати можуть сягнути 6,5% ВВП за десять років.

Генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков застеріг, що без змін CBAM стане "вбивчим" для української металургійної та феросплавної промисловості. "Ми виступаємо за поетапне та реалістичне рішення, яке відображало б умови воєнного часу та дозволило б виробникам вижити, модернізуватися й декарбонізуватися до того, як вони будуть повністю підпадати під дію CBAM", – сказав він.

Україна не наполягає на скасуванні механізму – Київ підтримує політику декарбонізації та працює над власною системою торгівлі викидами. Однак українська сторона вимагає перехідного періоду та спеціального підходу для країни, яка веде повномасштабну війну. Експерти зазначають, що ситуація України може підпадати під положення CBAM про форс-мажор – через руйнування інфраструктури, енергетичні проблеми та постійні бойові дії.