Трамп втретє за рік пройде медобстеження – WP

Незалежні лікарі сумніваються в поясненнях Білого дому і хочуть знати причини синців та набряків у президента.

У вівторок, 26 травня, президент США Дональд Трамп втретє за 13 місяців проходить планове медичне обстеження у Національному військово-медичному центрі імені Вальтера Ріда.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на Білий дім.

Трамп, найстарший президент в історії США на момент інавгурації, вже проходив обстеження у цьому центрі у квітні та жовтні 2025 року. Жовтневий візит офіційно назвали "плановим подальшим оглядом", що породило чимало запитань щодо діагнозу та лікування американського лідера.

Майже через три місяці після того візиту Білий дім уточнив, що президенту робили комп'ютерну томографію. Особистий лікар Трампа Шон Барбабелла охарактеризував це дослідження як профілактичне – "щоб остаточно зняти будь-які підозри на серцево-судинні проблеми".

Адміністрація Трампа незмінно запевняє, що президент перебуває у "відмінному стані здоров'я". Напередодні обстеження Білий дім, посилаючись на медичні звіти, знову заявив, що Трамп "перебуває у винятково гарному стані".

Здоров'я та фізична форма завжди були частиною політичного іміджу Трампа: під час виборчих кампаній 2023–2024 років він активно підкреслював свою енергійність на тлі тодішнього президента Джо Байдена, хвалився результатами когнітивних тестів і називав опонента "сонним Джо".

Однак незалежні медики висловлюють сумніви. Їх цікавить, чому у Трампа періодично з'являються синці на руках, набрякають ноги та чи не є його часткова сонливість симптомом серйознішої проблеми.

"Схоже, Білий дім просто не хоче визнавати наявність будь-яких фізичних недуг, але у людей похилого віку виникають проблеми зі здоров'ям, а президентові майже 80 років. Здається, що Білому дому просто не вистачає відвертості", – заявив кардіолог колишнього віцепрезидента Діка Чейні Джонатан Райнер.

Таким чином, зауважує видання, Трамп нині стикається з тими самими запитаннями щодо спроможності виконувати обов'язки головнокомандувача, які свого часу переслідували його попередника.