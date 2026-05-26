26 травня 2026, 13:13
Естонія хоче, щоб Євросоюз відкрив усі кластери з Україною вже в червні
Фото: Scanpix / Postimees
За словами глави естонського МЗС, цей план цілком реально втілити в життя, особливо після того, як впав режим Віктора Орбана в Угорщині.
Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна хоче, щоб Європейський Союз відкрив усі шість кластерів переговорів про вступ України до саміту в червні.
 
Про це повідомляє ERR.
 
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні статус асоційованого члена без права голосу в Європейському Союзі на час переговорів про вступ. За таких умов Україна могла би призначити комісара без права голосу до Єврокомісії та направляти представників без права голосу до Європарламенту, а також поступово отримувати доступ до бюджету ЄС. За словами Тсахкни, пропозиція Мерца, яка тепер стала публічною, вже циркулювала, коли Угорщина повністю заблокувала прогрес Євросоюзу в питаннях розширення більше двох років тому.
 
"Тим часом ситуація змінилася: в Угорщині сформовано новий уряд, і на даний момент наша рекомендація та позиція полягають у тому, щоб чітко рухатися вперед у рамках узгодженого процесу розширення, а саме – до червневої Ради відкрити всі шість розділів переговорів і рухатися далі з цього моменту", – сказав естонський міністр.
 
Він вважає, що ці розділи мають відкрити як для України, так і для Молдови.
 
"Тож такий альтернативний шлях наразі не сприятиме цій діяльності, і тому наша дуже чітка рекомендація та вказівка також стосується інших держав-членів, що ми зараз зосередимося на цьому процесі набуття повноправного членства", – сказав Тсахкна.
 
Він додав, що наразі важко оцінити, як швидко можуть просуватися переговори щодо вступу України.
 
"Дуже важко сказати, оскільки є дуже складні розділи, наприклад, щодо сільського господарства, щодо вільного руху робочої сили, а також бюджетні питання на майбутнє, якщо Україна приєднається до Європейського Союзу", – сказав Тсахкна, додавши, що ця тема є дуже політичною.
 
Марко Міхельсон, голова Комітету з питань закордонних справ Рійгікогу, заявив, що ані Естонія, ані Україна не хочуть, щоб Україні було надано статус асоційованого члена Європейського Союзу. Міхельсон також зазначив, що зараз важливо, щоб переговори про вступ розпочалися наступного місяця.

 

