Естонія хоче, щоб Євросоюз відкрив усі кластери з Україною вже в червні

За словами глави естонського МЗС, цей план цілком реально втілити в життя, особливо після того, як впав режим Віктора Орбана в Угорщині.

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна хоче, щоб Європейський Союз відкрив усі шість кластерів переговорів про вступ України до саміту в червні.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні статус асоційованого члена без права голосу в Європейському Союзі на час переговорів про вступ. За таких умов Україна могла би призначити комісара без права голосу до Єврокомісії та направляти представників без права голосу до Європарламенту, а також поступово отримувати доступ до бюджету ЄС. За словами Тсахкни, пропозиція Мерца, яка тепер стала публічною, вже циркулювала, коли Угорщина повністю заблокувала прогрес Євросоюзу в питаннях розширення більше двох років тому.

"Тим часом ситуація змінилася: в Угорщині сформовано новий уряд, і на даний момент наша рекомендація та позиція полягають у тому, щоб чітко рухатися вперед у рамках узгодженого процесу розширення, а саме – до червневої Ради відкрити всі шість розділів переговорів і рухатися далі з цього моменту", – сказав естонський міністр.