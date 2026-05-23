Глава розвідки Естонії: росія втрачає шанс диктувати умови Україні

23 травня 2026, 13:45
з вільних джерел
росія втрачає більше солдатів, ніж набирає, а просування на фронті практично зупинилося.

У путіна залишається дедалі менше часу, щоб нав'язати Україні свої умови у війні. Протягом найближчих чотирьох-п'яти місяців він може втратити можливість вести переговори "з позиції сили".

Таку оцінку дав керівник Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін у коментарі CNN.

"Час не на користь росії", – заявив Росін. За його словами, у Кремлі вже не говорять про "тотальну перемогу", адже попри величезні втрати російська армія не демонструє значних успіхів на полі бою. москва втрачає більше військових, ніж здатна набрати, а просування фронтом практично зупинилося. За даними аналітиків Центру стратегічних і міжнародних досліджень, за два роки до січня російські війська просувалися в середньому лише на 70 метрів на день, втрачаючи щодня близько 1 000 солдатів пораненими або загиблими.

Масове застосування дронів з обох сторін, на думку Росіна, унеможливлює масштабні механізовані прориви на фронті. Для серйозного посилення наступу кремлю довелося б оголошувати нову хвилю мобілізації, але цей крок загрожує внутрішній стабільності. "Вони дуже стурбовані внутрішньою стабільністю, дуже ретельно стежать за нею. Це не те рішення, яке вони прийняли б дуже легко", – зауважив він, нагадавши, що часткова мобілізація 2022 року спричинила хвилю протестів і масовий виїзд росіян за кордон.

Додатковий тиск на кремль створюють санкції, колосальні воєнні витрати та українські удари по нафтовій інфраструктурі – збитки енергетичного сектору росії вже сягають мільярдів доларів. Війна дедалі більше відчувається і всередині самої країни: після атак дронів на москву для росіян стало очевидно, що "війна вже вдома". Окремою проблемою стають ветерани, які повертаються з фронту з психологічними травмами та криміналізують суспільство – частина з них, за словами Росіна, приєднується до організованих злочинних угруповань.

Попри все це глава естонської розвідки поки не бачить ознак масштабного бунту через жорсткий контроль спецслужб. Однак він не виключає раптового колапсу системи: "Іноді такі системи є дуже порожніми зсередині, і якщо щось трапиться, це відбудеться дуже швидко, і ми всі будемо здивовані".

