Ринок нафти готується до нової хвилі зростання цін – Bloomberg

22 травня 2026, 17:50
Аналітики вказують на ризик різкого подорожчання нафти через глобальні перебої логістики.

Аналітики консалтингової компанії Rapidan попереджають про ризик подальшого зростання цін на нафту через нестабільність на світовому енергетичному ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

У базовому сценарії експерти очікують відновлення роботи ключового водного маршруту вже в липні. За таких умов світовий попит на нафту може знизитися в середньому на 2,6 млн барелів на добу, однак ринок залишатиметься вразливим до різких коливань.

За прогнозом Rapidan, у літній період ціна нафти Brent може наблизитися до рівня близько 130 доларів за барель. Подальші перебої з постачанням, за оцінками аналітиків, здатні посилити дефіцит у серпні та вересні та змусити ринок ще більше скорочувати споживання.

У компанії не виключають, що затяжна криза може вплинути і на глобальне споживання нафти у 2026 році, коли можливе його перше річне падіння за тривалий період.

"Поточна макроекономічна ситуація є менш екстремальною, ніж у 1970-х роках або у 2007–2008 роках", – зазначили аналітики Rapidan, однак попередили про зростання фінансових ризиків у разі подальшого подорожчання енергоносіїв.

За оцінками компанії, у разі затримки відновлення постачання до серпня дефіцит нафти у третьому кварталі може сягнути близько 6 млн барелів на добу. Навіть часткове відновлення логістики не одразу стабілізує ринок, оскільки запаси скорочуються, а видобуток у країнах Перської затоки відновлюється поступово.

