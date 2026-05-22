Ринок нафти готується до нової хвилі зростання цін – Bloomberg
Аналітики консалтингової компанії Rapidan попереджають про ризик подальшого зростання цін на нафту через нестабільність на світовому енергетичному ринку.
Про це повідомляє Bloomberg.
У базовому сценарії експерти очікують відновлення роботи ключового водного маршруту вже в липні. За таких умов світовий попит на нафту може знизитися в середньому на 2,6 млн барелів на добу, однак ринок залишатиметься вразливим до різких коливань.
За прогнозом Rapidan, у літній період ціна нафти Brent може наблизитися до рівня близько 130 доларів за барель. Подальші перебої з постачанням, за оцінками аналітиків, здатні посилити дефіцит у серпні та вересні та змусити ринок ще більше скорочувати споживання.
У компанії не виключають, що затяжна криза може вплинути і на глобальне споживання нафти у 2026 році, коли можливе його перше річне падіння за тривалий період.
"Поточна макроекономічна ситуація є менш екстремальною, ніж у 1970-х роках або у 2007–2008 роках", – зазначили аналітики Rapidan, однак попередили про зростання фінансових ризиків у разі подальшого подорожчання енергоносіїв.
За оцінками компанії, у разі затримки відновлення постачання до серпня дефіцит нафти у третьому кварталі може сягнути близько 6 млн барелів на добу. Навіть часткове відновлення логістики не одразу стабілізує ринок, оскільки запаси скорочуються, а видобуток у країнах Перської затоки відновлюється поступово.