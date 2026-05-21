Іран уже відновив виробництво дронів – розвідка США

Попри удари США та Ізраїлю, Іран швидко повертає свій військовий потенціал і може повністю відновити можливості атак дронами вже за півроку.

Іран значно швидше, ніж очікували у Вашингтоні, відновлює свій військово-промисловий потенціал після ударів США та Ізраїлю.

Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на чотири джерела, ознайомлені з оцінками американської розвідки.

За даними розвідки США, Тегеран уже відновив виробництво безпілотників під час шеститижневого перемир’я, яке почалося на початку квітня. Також Іран активно ремонтує пошкоджену інфраструктуру та нарощує виробництво ракет.

Американські посадовці зазначають, що темпи відновлення перевищили всі попередні прогнози розвідки.

За словами співрозмовників CNN, Іран відновлює ракетні майданчики, пускові установки та виробничі потужності для ключових систем озброєння, які були пошкоджені під час конфлікту. Це означає, що країна й надалі становить серйозну загрозу для союзників США у регіоні.

Один із чиновників повідомив, що за деякими оцінками Іран може повністю відновити здатність здійснювати масовані атаки дронами вже протягом шести місяців.

Крім того, американська розвідка встановила, що значна частина крилатих ракет берегової оборони Ірану залишилася неушкодженою. Саме ці ракети дозволяють Тегерану контролювати ситуацію в Ормузькій протоці – одному з ключових маршрутів світового нафтового експорту.

За даними джерел видання, швидкому відновленню Ірану сприяли підтримка росії та Китаю, а також те, що США та Ізраїль не змогли завдати настільки масштабних руйнувань, як розраховували.

У підсумку американська розвідка дійшла висновку, що війна суттєво послабила Іран, однак не знищила його військовий потенціал. Тегеран, навпаки, продемонстрував здатність швидко адаптуватися та відновлювати свої можливості після ударів.