Розвідка США аналізує можливу реакцію Куби на американські військові дії

21 травня 2026, 14:47
Фото: imago
Адміністрація Трампа дедалі серйозніше розглядає можливість військових ударів по Кубі.

Американська розвідувальна спільнота вивчає можливі варіанти реакції Куби на військові дії з боку США.

Про це повідомляє CBS News.

За даними двох чиновників, на початку травня аналітики Пентагону та Розвідувального управління Міністерства оборони США почали розробляти сценарії можливих військових варіантів дій для подання президенту Дональду Трампу. Такі розвідувальні прогнози мають на меті показати не лише безпосередні наслідки американських дій, а й подальший ланцюжок реакцій.

Видання зазначає, що американські військові стратеги традиційно враховують подібні аналізи при розробці варіантів, які президент може розглянути.

Адміністрація Трампа дедалі серйозніше розглядає можливість військових ударів по Кубі після того, як кампанія тиску не змусила Гавану піти на суттєві реформи.

За даними Politico, Південне командування США вже розпочало розробку планів потенційних військових дій.

