Країни Балтії третій день поспіль фіксують інциденти з дронами

21 травня 2026, 13:35
Міністр оборони Литви закликає адаптуватися.

Країни Балтії третій день поспіль фіксують інциденти з безпілотниками у своєму повітряному просторі. Міністр оборони Литви Робертас Каунас закликав Європу адаптуватися до нової реальності.

Про це повідомляє Euronews.

"Це нова реальність, з якою зіштовхуються країни Балтії. Нам потрібно адаптуватися, оскільки ймовірність повторення подібних сценаріїв дуже висока", – наголосив він, підкресливши важливість патрулювання повітряного простору регіону.

Вранці 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили червону повітряну тривогу через ймовірне вторгнення безпілотника. В укриття спустилося навіть найвище керівництво країни.

У Латвії 21 травня вже вдруге за день оголосили повітряну тривогу для трьох районів, що межують з росією та білоруссю – Лудзенського, Краславського та Резекнеського. У повітря підняли патрульні винищувачі НАТО. Мешканців просять перечекати у безпечній кімнаті "за двома стінами" та повідомляти про підозрілі об'єкти на номер 112.

"Доки триває агресія росії проти України – можуть повторюватися інциденти, коли іноземні безпілотники залітають або наближаються до повітряного простору Латвії", – заявили у латвійських збройних силах, додавши, що вздовж східного кордону посилено підрозділи ППО.

