Литва переводить укриття на цілодобовий режим роботи

20 травня 2026, 19:03
Муніципалітети зобов’яжуть забезпечити безперервну роботу укриттів на тлі зростання інцидентів із БпЛА.

У Литві муніципалітети зобов’яжуть забезпечити цілодобову доступність укриттів після засідання Комісії з національної безпеки, скликаного на тлі зростання інцидентів з дронамі поблизу кордонів країни.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Прем’єр-міністерка Інга Ругінене заявила, що влада переглядає роботу системи оповіщення та координацію дій служб. За її словами, під час останнього інциденту система попередження спрацювала коректно, і мешканці отримали сповіщення вчасно.

Водночас уряд визнав необхідність посилення реагування після попередніх випадків, зокрема інциденту в Утенському районі, де було виявлено дрон із вибухівкою.

"Ми вирішили, що потрібно частіше інформувати населення, навіть якщо загроза виявиться хибною", – зазначила Ругінене.

Окремо вона повідомила, що до кінця літа всі радари виявлення повітряних загроз планують об’єднати в єдину систему моніторингу.

Зранку 20 травня в окремих районах Литви оголошували повітряну тривогу через виявлення дрона поблизу кордону. Найвищі посадовці країни були тимчасово спрямовані в укриття, однак згодом тривогу скасували.

Також сьогодні президент, прем’єрка та парламентарі Литви залишили робочі місця й спустилися в укриття, а НАТО активувало повітряне патрулювання регіону.

 

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється