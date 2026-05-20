20 травня 2026, 15:49
Балтія під загрозою дронів: політичне керівництво евакуювали в укриття
Президент, прем’єрка та парламентарі Литви залишили робочі місця й спустилися в укриття, а НАТО активувало повітряне патрулювання регіону.

У країнах Балтії другий день поспіль фіксують загрози з повітря через появу безпілотників поблизу кордонів, пише литовський мовник LRT

У середу вранці, 20 травня, у Краславському, Лудзенському та Резекненському районах Латвії оголосили попередження про можливу небезпеку в повітряному просторі. 

У Національних збройних силах Латвії заявили, що спільно з союзниками по НАТО постійно моніторять ситуацію та посилили підрозділи протиповітряної оборони на східному кордоні країни. Військові наголосили, що на тлі російської агресії проти України можливі повторні випадки наближення або вльоту іноземних дронів у повітряний простір Латвії. Згодом у латвійських збройних силах повідомили, що загроза минула.

Того ж дня повітряну тривогу оголосили і в Литві. Міністерство оборони країни повідомило про появу дрона поблизу кордону з боку білорусі. У відповідь НАТО розпочало операцію з патрулювання повітряного простору над Балтійським регіоном. Через загрозу для Вільнюса було введено червоний рівень небезпеки, а мешканцям рекомендували спуститися в укриття до відбою тривоги.

Укриття також були змушені відвідати найвищі посадовці держави. За даними литовських медіа, президента Литви Гітанаса Науседу та співробітників його офісу направили до укриття цивільного захисту. Аналогічне розпорядження пролунало у будівлі Сейму Литви, де через гучномовці депутатів і працівників закликали спуститися в безпечні місця. В укриття також пішла прем’єр-міністерка Інга Ругінене.

Литовська влада не уточнила, чи перетнув безпілотник державний кордон і де саме він перебував. У поліції зазначили, що йдеться про інцидент, подібний до нещодавніх випадків у Латвії та Естонії, а оповіщення населення є стандартною процедурою безпеки. Близько 10:50 у Литві оголосили про відбій повітряної тривоги.

Крім того, днями у п’яти регіонах Латвії оголошували повітряну небезпеку

 
