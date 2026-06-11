Стубб відкинув роль посередника між ЄС і росією

Фінський президент вважає, що переговори з рф мають вести Франція, Німеччина та Велика Британія, а не окремі країни Північної Європи.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не розглядає для себе роль представника Європи на переговорах із росією щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє фінський телеканал MTV Uutiset.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко висловив думку, що саме Стубб міг би бути ефективним переговірником, назвавши його досвідченим дипломатом, здатним до комунікації з ключовими світовими лідерами.

Втім, фінський президент відкинув таку пропозицію, наголосивши, що цю роль мають виконувати великі європейські держави.

"Особисто я не бачу себе представником у цьому питанні. Я вважаю, що цим повинні керувати великі гравці, а саме Франція, Німеччина та Велика Британія", – заявив Стубб.

Він також зазначив, що нинішня ситуація може створити умови для відновлення дипломатичних контактів із росією. На його думку, Україна зараз перебуває у відносно сильній позиції у військовому, політичному та економічному вимірах, що відкриває простір для переговорів.

Раніше Стубб припускав, що Європейський Союз може визначити єдиного представника для можливих мирних переговорів із рф. Водночас у ЄС дедалі активніше обговорюють власну роль у потенційному переговорному процесі на тлі зниження фокусу США на війні в Україні.

Ми також писали, що в ЄС виник розкол через ідею призначити перемовника з росією.