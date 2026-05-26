У ЄС виник розкол через ідею призначити перемовника з росією

Прихильники України в ЄС застерігають: посланець може підірвати санкційний тиск на москву.

Країни Євросоюзу розійшлися в поглядах на ідею призначити єдиного переговірника для контактів з росією. Одні вважають це пасткою кремля, інші – необхідним кроком в умовах, коли США відступають від ролі посередника.

Про це повідомляє Politico.

Чому частина ЄС проти

Держави, які найактивніше підтримують Україну, виступають проти цієї ідеї. Їхній аргумент: путін несерйозно ставиться до припинення вогню, а призначення посланця може підірвати санкційний тиск на росію.

"Ми не хочемо, щоб Україна сприймала нас як когось, хто чинить на них тиск, щоб вони йшли на компроміси", – заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на конференції GLOBSEC у Празі.

Схожу позицію висловили глави МЗС Естонії та Литви, які застерегли від потенційної "пастки" з боку кремля – затягнути переговори і домогтися поступок від ЄС. Скептично до ідеї ставиться і головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

Хто може стати переговірником

Незважаючи на опір, список кандидатів уже формується. У кулуарах згадують президента Євроради Антоніу Кошту, президента Фінляндії Александера Стубба, колишнього голову ЄЦБ Маріо Драгі, колишнього президента Фінляндії Саулі Нійністьо та колишнього голову Єврокомісії Жан-Клода Юнкера.

Стубб підтвердив зацікавленість у цій посаді, але поставив умову: він погодиться лише на прохання лідерів ЄС і лише після досягнення твердого припинення вогню.

За даними Financial Times, на найближчій неформальній зустрічі міністри обговорять не лише кандидатів, а й вимоги Європи щодо постконфліктних відносин з росією та умови для початку переговорів. Частина урядів побоюється, що сама дискусія лише підкреслить розкол всередині блоку.