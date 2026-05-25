Reuters: росія подала другий позов до суду ЄС через заморожені активи

Центральний банк росії подав до Суду Європейського Союзу другий позов, оскаржуючи регламент ЄС, що дозволяє використовувати заморожені суверенні активи росії для погашення позики Україні.

Про це повідомляє Reuters.

"Нормативний акт ЄС, оскаржуваний Банком росії, розглядає суверенні активи росії як елемент фінансової підтримки третьої країни, змінюючи правовий та економічний режим суверенних активів", – йдеться в заяві російського регулятора.

Оскаржувана постанова від 24 лютого 2026 року передбачає, що кредит ЄС Україні буде погашено лише після отримання Україною від росії репарацій за вторгнення 2022 року. При цьому ЄС залишає за собою право задіяти заморожені російські активи для покриття українського боргу.

За оцінкою Центрального банку росії, західні країни заморозили близько 300 млрд доларів російських суверенних коштів. Переважна більшість цих активів знаходиться в Європі – на зберіганні в бельгійському депозитарії Euroclear.

Нинішній позов став уже другим. У березні Центральний банк росії оскаржив рішення від грудня 2025 року про безстрокове заморожування активів у Європі, стверджуючи, що воно було ухвалене з "серйозними процедурними порушеннями".

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас у лютому допускала повернення до початкової ідеї надання Україні позики на 90 млрд євро з використанням заморожених російських активів – через угорське вето на раніше обране рішення. Однак після парламентських виборів в Угорщині вето було знято.